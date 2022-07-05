Вайцеховская о ситуации с Федотовым: «Это косяк Федерации хоккея России, причем грандиозный»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналист высказалась о ситуации с хоккейным вратарем , отправленным на военную службу.

«Муж моей близкой приятельницы довольно много лет служил на Новой Земле – в Москву перебрался каперангом. Там же, на Новой Земле, в свое время трудился его отец – адмирал Вощинин. Гораздо позже в Североморске служил сын этой пары, причем вторым дедом, со стороны мамы, у него тоже был адмирал – Алексеев.

Поскольку дружеские отношения связывали меня с этой семьей много лет, было время убедиться: Северный морской флот – это особенные люди, каста, элита. Которые любят свое дело, гордятся им, создают славу профессии.

Во всей ситуации, которая на наших глазах сейчас разворачивается вокруг Вани Федотова, я не могу понять одного: как те государственные чиновники, которые реализовывали достаточно рядовую операцию с призывом человека на службу, вообще могли допустить, чтобы Северный морской флот в одночасье в сознании великого множества людей стал синонимом наказания, местом ссылки и вообще квинтэссенцией чего-то мерзкого и противозаконного?

На чисто спортивную часть сюжета я смотрю просто: если руководство российской федерации хоккея заинтересовано в том, чтобы Федотов играл в воротах национальной сборной, значит, люди были просто обязаны предусмотреть подобную ситуацию и не допустить ее. Тем более люди, вся спортивная жизнь которых прошла в свое время в армейском клубе. Иначе говоря, это их косяк, причем грандиозный.

А сам кейс, отвлекаясь от персоналий, далеко не первый и не последний, полагаю», – написала Вайцеховская.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу