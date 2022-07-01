Юлия Ефимова: «Зарплата капает по чуть-чуть, но ее скоро отключат, я уже давно не выступаю»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию рассказала о тренировках в США и ближайших планах.

– Сейчас есть возможность прилететь в Россию?

– Желание есть, но это тяжело и дорого. Соскучилась по родным и близким, по папе – мы с ним на созвоне, он мне тренировки присылает.

– Возможность тренироваться есть?

– Я особо не выходила из режима тренировок. Сейчас только летом снизила нагрузку. Просто поддерживаю форму, 3,5-4 км пять-шесть раз в неделю… Попробовала танцевать – силы остаются, необычное ощущение. Приходишь и не умираешь, остаются силы на другие активности.

– Удалось как-то во всей этой ситуации хоть отчасти перезагрузиться психологически?

– Если честно, нет. Я приехала сюда как обычно на сбор, но получилось вот так. Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу ее закончить на высокой ноте. Так мне будет психологически легче – красиво попрощаться и уйти. Но сейчас уже и такого желания нет. Идут перепады в настроении.

Зарплата капает по чуть-чуть, но ее скоро отключат, я уже давно не выступаю. Может быть, удастся спортивной моделью поработать. Так что нужно что-то думать. Пока ждем решения по нашему допуску на международные соревнования, а там посмотрим, – сказала Ефимова.

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии