Министр спорта Великобритании призвала не допускать трансгендеров к женским турнирам: «Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали»

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис поддержала политику Международной федерации плавания (FINA) в отношении трансгендерных спортсменов.

Ранее FINA ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям и заявила о планах создать открытую категорию для них.

«Я проводила встречи со спортивными руководителями, чтобы обсудить допуск трансгендеров. Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали. Мы не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте.

Просить женщин и девушек соревноваться с теми, кто биологически рожден мужчиной, несправедливо по своей сути. Я совершенно ясно изложила свою позицию: я ожидаю, что спортивные организации будут вести политику, по которой женские соревнования останутся для тех, кто рожден женщиной.

Нам нужно сделать это таким образом, чтобы обеспечить защиту и проявить сочувствие ко всем спортсменам, в том числе это касается создания открытых категорий», – заявила Доррис.

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