Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун планирует выступать за сборную России.

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство и планирует выступать за сборную России.

Уроженка Луганска Лыскун ранее представляла Украину.

«Я осталась там одна. Все мои тренеры – те самые, первые, с Луганска – разъехались. Я знаю, по каким причинам, и поэтому у меня было предвзятое отношение к новым специалистам.

В последние годы в украинском спорте я осознала: я не расту. Мне говорили: «Ты должна уже сама за себя отвечать, ты знаешь, как себя подготовить». Я это понимаю. Но если я все буду делать сама – зачем тогда тренер? Зачем тогда сборная? <...>

Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», – сказала Лыскун.