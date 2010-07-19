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ЧМ-2019 по водным видам спорта. 19 июля. Все финалы дня

Теги плавание синхронное плавание прыжки в воду результаты Чемпионат мира по водным видам спорта Водные виды

19 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта медалей – два в плавании на открытой воде, по одному в синхронном плавании и прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Республика Корея

Плавание на открытой воде

25 км, мужчины – 2:00

25 км, женщины – 2:20

Синхронное плавание

Группы, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, женщины – 14:45

Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам

В синхронном плавании атмосферно: дольше 4 минут без дыхания, прикрывают нос верхней губой, тоналка на татухах

У ютуб-канала про прыжки в воду – 1,5 млн подписчиков. Автор рассказал, как этого добился и что не так с «Матч ТВ»

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