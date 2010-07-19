ЧМ-2019 по водным видам спорта. 19 июля. Все финалы дня

19 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта медалей – два в плавании на открытой воде, по одному в синхронном плавании и прыжках в воду.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Кванджу, Республика Корея
Плавание на открытой воде
25 км, мужчины – 2:00
25 км, женщины – 2:20
Синхронное плавание
Группы, произвольная программа – 13:00
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, женщины – 14:45
Расписание финалов чемпионата мира-2019 по водным видам
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