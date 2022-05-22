Ариарне Титмус побила мировой рекорд Кэти Ледеки на дистанции 400 м вольным стилем

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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем.

На чемпионате Австралии пловчиха показала время 3.56,40.

Предыдущий мировой рекорд (3.56,46) принадлежал семикратной олимпийской чемпионке из США Кэти Ледеки и был установлен на Играх-2016 в Рио.

При этом Титмус не планирует участвовать в чемпионате мира, который пройдет с 18 июня по 3 июля в Будапеште. Вместо этого спортсменка сосредоточит внимание на Играх Содружества, которые состоятся в июле.

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