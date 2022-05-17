Рылов о спортивных планах: «Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Евгений Рылов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов может завершить карьеру после Игр-2024 в Париже.

«Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее.

У меня есть цель. Хочу стать самым быстрым в мире. Пока я ее не достиг», – сказал Рылов на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!

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