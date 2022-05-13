Рылов о том, что Speedo разорвала с ним контракт: «Не в обиде на них. Но если удастся установить мировой рекорд в их продукции, подумаю, засчитывать им его или нет»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал, на каких стартах планирует выступить в этом году после отстранения от международных соревнований.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев после участия в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России.

– В этом году у вас вырисовывается еще три старта: Кубок Содружества, Спартакиада и Кубок Сальникова. Везде выступите?

– В Кубке Сальникова мне выступать запрещено – он входит в календарь FINA. В остальных планирую. Посмотрим, какой будет важнее: если Спартакиада не состоится, то главным будет Кубок Содружества.

Если Спартакиаду не отменят, то она – насколько я помню, там больше соревновательных дней, такой график мне подходит больше.

– Какие дистанции?

– 100 и 200 спина – железно. Над остальными буду думать.

– На чемпионате России вы плыли в продукции компании, которая разорвала с вами контракт. Претензий со стороны Speedo не было?

– Нет, плыть не запрещали. Многие спрашивали, почему я продолжаю использовать Speedo, но я не в обиде на них. На обиженных воду возят, а я воду возить не люблю, я люблю в ней плыть. Сильно по этому поводу не заморачиваюсь.

Единственное, если мне удастся установить мировой рекорд в Speedo, я еще подумаю, засчитывать его им или нет. Производители указывают штрих-код гидрокостюма, в котором установлен мировой рекорд, то же самое касается и побед на Олимпиаде. Для них это реклама, а она сейчас стоит дорого.

– Насколько реально установить мировой рекорд летом?

– Гарантировать не буду, но попробовать можно. В этой жизни всякое случается, посмотрим. Если оценивать мои физические кондиции, то подготовиться на мировой рекорд теоретически можно. Но одно дело — математически высчитать, другое — воплотить в жизнь.

– Если мировой рекорд состоится, он будет признан? Соревнования же будут не под эгидой FINA?

– Сложно сказать, докопаться могут, но если будут установки , то засчитывать должны, – сказал Рылов.