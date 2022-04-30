Колесников об отстранении российских пловцов: «Мысль о том, что нас однажды допустят, заставляет работать дальше. Для меня абсолютно никакого стресса»

Двукратный призер Токио-2020 по плаванию Климент Колесников высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Мотивация есть. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали, ну, я надеюсь… Мысль о том, что нас однажды допустят, заставляет работать дальше. Лично я отталкиваюсь от того, что мне по результатам еще есть куда расти. Буду работать над собой, над своими возможностями, чтобы их реализовать. Для меня абсолютно никакого стресса.

Олимпийский год был тяжелый, старты почти сразу начались. Когда узнали все эти новости, я как раз приболел и был не в лучшей форме, даже больше расслабился от того, что понял: сейчас не будет такой суеты, займусь реабилитацией, восстановлением и буду работать на главные старты олимпийского цикла.

Лучше сейчас все это решить, чем потом по дороге где-то сломаться», – отметил Колесников.

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