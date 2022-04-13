Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шурочкина приостановила карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина приостановила спортивную карьеру.

«Сейчас в моей жизни появились новые увлечения, но я никогда не забываю о спорте. Я взяла год перерыва и все же я стараюсь поддерживать себя в форме. Во-первых, это необходимо, чтобы по возвращению «не утонуть», а во-вторых, мне это приносит удовольствие.

Насчет еды я не заморачиваюсь – как только прекратились интенсивные тренировки, аппетит сразу поубавился! Сейчас я стараюсь питаться полезной пищей, но иногда позволяю себе расслабиться. Периодически хожу в бассейн, люблю бегать и придумывать нестандартные комплексы упражнений на суше», – сказала 26-летняя спортсменка.

Шурочкина завоевывала олимпийское золото Рио-2016 и Токио-2020 в групповых соревнованиях. Также она является 11-кратной чемпионкой мира.