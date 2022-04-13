Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шурочкина приостановила карьеру

Теги синхронное плавание сборная России (синхронное плавание) Мария Шурочкина Водные виды

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина приостановила спортивную карьеру.

«Сейчас в моей жизни появились новые увлечения, но я никогда не забываю о спорте. Я взяла год перерыва и все же я стараюсь поддерживать себя в форме. Во-первых, это необходимо, чтобы по возвращению «не утонуть», а во-вторых, мне это приносит удовольствие.

Насчет еды я не заморачиваюсь – как только прекратились интенсивные тренировки, аппетит сразу поубавился! Сейчас я стараюсь питаться полезной пищей, но иногда позволяю себе расслабиться. Периодически хожу в бассейн, люблю бегать и придумывать нестандартные комплексы упражнений на суше», – сказала 26-летняя спортсменка.

Шурочкина завоевывала олимпийское золото Рио-2016 и Токио-2020 в групповых соревнованиях. Также она является 11-кратной чемпионкой мира.

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