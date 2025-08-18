  • Спортс
Максим Ступин: «Мы вернулись на международную арену – это глоток свежего воздуха. Моя цель – улучшать результат»

Пловец Максим Ступин оценил свое выступление на ЧМ в Сингапуре, где стал 5-м.

Ступин занял пятое место на дистанции 400 м комплексом.

– Вы написали, что финал чемпионата мира для вас был мечтой. Правда так?

– Да, к этому финалу я шел очень давно. Очень ждал, когда же нас допустят до международных стартов, думал уже, что этого никогда не произойдет. Хорошо, что все получилось.

– Многие, кто не понимает расклад сил на вашей дистанции, не поймут, скажут – о медали надо мечтать. Что таким людям ответите?

– Начнем с того, что чемпионат мира – это вторые по значимости соревнования после Олимпиады. Я ехал с 20-м заявочным временем, видел результаты ребят, с которыми предстоит бороться, понимал, что все будут решать сотые. Но потом осознал, что это всего лишь цифры, надо просто плыть по максимуму, стараться выигрывать свой заплыв. Сделал все, что мог и попал в финал.

Сам я оцениваю свои результаты трезво и понимаю, что нам всем до Леона Маршана еще расти и расти. А люди должны знать своих чемпионов, спортсменов, которые выступают на чемпионате мира. Поехать туда уже престижно, страна должна знать своих участников чемпионата мира.

Конечно, нужно расти дальше, до призов чемпионата Европы, мира и Олимпийских игр. Мы сейчас заново начали свой путь на международной арене, медали, я думаю, не за горами. <...>

– Какие цели себе ставите на ближайшее время?

– Мы только вернулись на международную арену, это просто глоток свежего воздуха. Моя цель – улучшать результат. Следующая цель на этот год – проплыть из 4 минут 400 м комплексом на короткой воде.

– Без международных соревнований было заметно, что у многих подсел настрой. У вас был критический момент, когда хотелось все бросить?

– Конечно, мысли такие посещали, но меня держит мое окружение, тренер, Даша (Муллакаева), друзья. Они не давали мне уйти в такие мысли, держали меня в хорошем психологическом состоянии, – сказал Ступин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
плавание
Максим Ступин
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
