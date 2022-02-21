Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко скончался в возрасте 61 года

Теги плавание сборная СССР Москва-1980 Александр Сидоренко Водные виды

Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко ушел из жизни в возрасте 61 года. 

Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания (ВФП) на своем сайте. 

«Вчера, 20 февраля, в результате заболевания коронавирусной инфекцией ушел из жизни олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Сидоренко.

Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича», – говорится в сообщении. 

Сидоренко выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на Олимпиаде-80. 

Становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием, а также автором мирового рекорда на этой дистанции (2.05,24). В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные