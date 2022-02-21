Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко скончался в возрасте 61 года

Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко ушел из жизни в возрасте 61 года.

Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания ( ) на своем сайте.

«Вчера, 20 февраля, в результате заболевания коронавирусной инфекцией ушел из жизни олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Сидоренко.

Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича», – говорится в сообщении.

Сидоренко выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на Олимпиаде-80.

Становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием, а также автором мирового рекорда на этой дистанции (2.05,24). В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.