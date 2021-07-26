«Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете». Тренер сборной России по плаванию Чепик поспорил с Губерниевым

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поспорили после завершения выступлений пловцов на Олимпиаде-2020.
Как сообщает ТАСС с места событий, разговор Чепика и Губерниева во время общения тренера с журналистами проходил на повышенных тонах.
В Токио сборная России по плаванию завоевала две золотых, две серебряных и бронзовую медаль.
Чепик: Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире.
Губерниев: Если бы я сказал все, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу.
Чепик: Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете.
Губерниев: Я не звукорежиссер, и вы несете ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки.
«Вот эти разговоры Дмитрия в эфире подхватывают блогеры, которые потом угрожают спортсменам и пишут всякие гадости», – отметил позже Чепик.
Сергей Чепик: «Всей команде пловцов ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас их две»
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