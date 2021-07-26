«Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете». Тренер сборной России по плаванию Чепик поспорил с Губерниевым

Теги плавание сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2020 Матч ТВ Сергей Чепик Водные виды

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поспорили после завершения выступлений пловцов на Олимпиаде-2020. 

Как сообщает ТАСС с места событий, разговор Чепика и Губерниева во время общения тренера с журналистами проходил на повышенных тонах. 

В Токио сборная России по плаванию завоевала две золотых, две серебряных и бронзовую медаль.

Чепик: Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире. 

Губерниев: Если бы я сказал все, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу. 

Чепик: Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете. 

Губерниев: Я не звукорежиссер, и вы несете ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки.

«Вот эти разговоры Дмитрия в эфире подхватывают блогеры, которые потом угрожают спортсменам и пишут всякие гадости», – отметил позже Чепик. 

Сергей Чепик: «Всей команде пловцов ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас их две»

Наш суперпловец провалился на Олимпиаде – и уходит в 24 года: в спорте надоело, хочется жить по-другому

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья