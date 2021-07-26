«Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете». Тренер сборной России по плаванию Чепик поспорил с Губерниевым

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор поспорили после завершения выступлений пловцов на Олимпиаде-2020.

Как сообщает ТАСС с места событий, разговор Чепика и Губерниева во время общения тренера с журналистами проходил на повышенных тонах.

В Токио сборная России по плаванию завоевала две золотых, две серебряных и бронзовую медаль.

Чепик: Если вы переживаете за команду, то прекратите такие вещи говорить в эфире.

Губерниев: Если бы я сказал все, что думаю, мы бы здесь не сидели. Я вас берегу.

Чепик: Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете.

Губерниев: Я не звукорежиссер, и вы несете ответственность за результат. Не рассказывайте тут сказки.

«Вот эти разговоры Дмитрия в эфире подхватывают блогеры, которые потом угрожают спортсменам и пишут всякие гадости», – отметил позже Чепик.

Сергей Чепик: «Всей команде пловцов ставим твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали, сейчас их две»

Наш суперпловец провалился на Олимпиаде – и уходит в 24 года: в спорте надоело, хочется жить по-другому