Евгений Рылов: «Пообщались с Мерфи и убедились, что это было недопонимание. У нас нет претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками»

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов прокомментировал ситуацию с высказываниями американца Райана Мерфи после заплыва на 200 м на спине.
Рылов одержал победу, Мерфи стал серебряным призером. Позже Мерфи заявил, что заплыв, возможно, не был чистым.
«О сегодняшней пресс-конференции.
Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками.
Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», – написал Рылов в инстаграме.
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