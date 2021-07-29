Евгений Рылов: «Пообщались с Мерфи и убедились, что это было недопонимание. У нас нет претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками»

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов прокомментировал ситуацию с высказываниями американца Райана Мерфи после заплыва на 200 м на спине.

Рылов одержал победу, Мерфи стал серебряным призером. Позже Мерфи заявил, что заплыв, возможно, не был чистым.

«О сегодняшней пресс-конференции.

Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками.

Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», – написал Рылов в инстаграме.

В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!

Евгений Рылов – невозмутимый чемпион в плавании: назвал два золота задачей-минимум, не улыбается после побед, постоянно критикует себя