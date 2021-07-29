Евгений Рылов: «Пообщались с Мерфи и убедились, что это было недопонимание. У нас нет претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками»

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Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов прокомментировал ситуацию с высказываниями американца Райана Мерфи после заплыва на 200 м на спине. 

Рылов одержал победу, Мерфи стал серебряным призером. Позже Мерфи заявил, что заплыв, возможно, не был чистым. 

«О сегодняшней пресс-конференции. 

Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками.

Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», – написал Рылов в инстаграме. 

В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!

Евгений Рылов – невозмутимый чемпион в плавании: назвал два золота задачей-минимум, не улыбается после побед, постоянно критикует себя

 
 
 
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Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396)

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