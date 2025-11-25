«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна

«Нью-Йорк Джайентс» отправили в отставку координатора защиты Шейна Боуэна после поражения от «Детройт Лайонс» в овертайме (27:34).

Исполняющий обязанности главного тренера Майк Кафка заявил, что Боуэн — «хороший человек и тренер», но результаты защиты не соответствовали ожиданиям. Временным координатором назначен тренер внешних лайнбекеров Чарли Буллен.

«Джайентс» занимают 30-е место в лиге по ярдам, очкам и перехватам, несмотря на наличие Брайана Бернса, Декстера Лоуренса, Кейвона Тибодо и новичка Абдула Картера. Команда пять раз в сезоне упускала преимущества более чем в 10 очков в четвертой четверти — больше всех в НФЛ.

Поражение от «Лайонс» стало последней каплей: «Нью-Йорк» набрал 517 ярдов, но позволил сопернику оформить 69-ярдовый решающий вынос в овертайме и пропустил три тачдаун-драйва по три сыгранных розыгрыша.

«Джайентс» уже лишились шансов на плей-офф.