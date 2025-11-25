0

«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна

«Нью-Йорк Джайентс» отправили в отставку координатора защиты Шейна Боуэна после поражения от «Детройт Лайонс» в овертайме (27:34).

Исполняющий обязанности главного тренера Майк Кафка заявил, что Боуэн — «хороший человек и тренер», но результаты защиты не соответствовали ожиданиям. Временным координатором назначен тренер внешних лайнбекеров Чарли Буллен.

«Джайентс» занимают 30-е место в лиге по ярдам, очкам и перехватам, несмотря на наличие Брайана Бернса, Декстера Лоуренса, Кейвона Тибодо и новичка Абдула Картера. Команда пять раз в сезоне упускала преимущества более чем в 10 очков в четвертой четверти — больше всех в НФЛ.

Поражение от «Лайонс» стало последней каплей: «Нью-Йорк» набрал 517 ярдов, но позволил сопернику оформить 69-ярдовый решающий вынос в овертайме и пропустил три тачдаун-драйва по три сыгранных розыгрыша.

«Джайентс» уже лишились шансов на плей-офф.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoНью-Йорк Джайентс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 12-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом», «Сан-Франциско» встретился с «Каролиной» и другие результаты
25 ноября, 06:00
«Джайентс» стали первой командой в сезоне НФЛ, потерявшей математические шансы на выход в плей-офф
24 ноября, 15:37
Главные новости
НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграл с «Грин-Бэй», «Даллас» встретится с «Канзас-Сити» и другие матчи
вчера, 20:36
«Денвер» продлил контракт с ди-тэклом Малкольмом Роучем на три года
вчера, 18:14
Дональд Трамп: «Почему «Джайентс» не пробили филд-гол? Это безумие!»
вчера, 16:07
Джамир Гиббс и Майлс Гарретт попали в число лучших игроков 12-го тура НФЛ
вчера, 15:05
Джо Бурроу выйдет в стартовом составе «Цинциннати» на матч с «Балтимором»
вчера, 13:46
Центр «Детройта» Фрэнк Рэгноу возобновил карьеру
вчера, 12:37
«Баффало» подписал ресивера Брэндина Кукса
26 ноября, 13:43
Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах
26 ноября, 11:28
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации
25 ноября, 17:58
Бейкер Мейфилд избежал серьезной травмы плеча
25 ноября, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42