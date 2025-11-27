Центр «Детройта» Фрэнк Рэгноу возобновил карьеру

Центр «Детройт Лайонс» Фрэнк Рэгноу, четырехкратный участник Матча звезд, решил вернуться в НФЛ спустя несколько месяцев после завершения карьеры.

По информации инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, Рэгноу поддерживал физическую форму и сможет приступить к тренировкам в ближайшее время. Клуб перевел его из резервного списка завершивших карьеру в список игроков, которым для выхода на поле требуется разрешение комиссионера.

29-летний Рэгноу объявил о завершении карьеры в начале июня, объяснив решение богатой историей травм.

В его отсутствие «Детройт» перевел Грэма Глазго с позиции гарда на позицию центра и задействовал новичка Тейта Ратлиджа. Однако травмы в линии нападения вынудили клуб искать усиление. После возвращения Рэгноу, вероятно, снова займет позицию центра, а Глазго вернется на позицию гарда.