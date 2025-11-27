0

Центр «Детройта» Фрэнк Рэгноу возобновил карьеру

Центр «Детройт Лайонс» Фрэнк Рэгноу, четырехкратный участник Матча звезд, решил вернуться в НФЛ спустя несколько месяцев после завершения карьеры.

По информации инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, Рэгноу поддерживал физическую форму и сможет приступить к тренировкам в ближайшее время. Клуб перевел его из резервного списка завершивших карьеру в список игроков, которым для выхода на поле требуется разрешение комиссионера.

29-летний Рэгноу объявил о завершении карьеры в начале июня, объяснив решение богатой историей травм.

В его отсутствие «Детройт» перевел Грэма Глазго с позиции гарда на позицию центра и задействовал новичка Тейта Ратлиджа. Однако травмы в линии нападения вынудили клуб искать усиление. После возвращения Рэгноу, вероятно, снова займет позицию центра, а Глазго вернется на позицию гарда.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoФрэнк Рэгнау
logoДетройт
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 13-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Хьюстоном», «Тампа-Бэй» против «Аризоны», другие матчи
вчера, 22:02
Главные новости
НФЛ. 13-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Хьюстоном», «Тампа-Бэй» против «Аризоны», другие матчи
вчера, 22:02
Координатор нападения «Рейдерс» Чип Келли путал розыгрыши и назначал комбинации не из плейбука (NFL Network)
28 ноября, 18:11
У квотербека «Колтс» Дэниела Джонса диагностирован перелом малоберцовой кости
28 ноября, 16:06
«Денвер» продлил контракт с ди-тэклом Малкольмом Роучем на три года
27 ноября, 18:14
Дональд Трамп: «Почему «Джайентс» не пробили филд-гол? Это безумие!»
27 ноября, 16:07
Джамир Гиббс и Майлс Гарретт попали в число лучших игроков 12-го тура НФЛ
27 ноября, 15:05
Джо Бурроу выйдет в стартовом составе «Цинциннати» на матч с «Балтимором»
27 ноября, 13:46
«Баффало» подписал ресивера Брэндина Кукса
26 ноября, 13:43
Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах
26 ноября, 11:28
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации
25 ноября, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42