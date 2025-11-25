Бейкер Мейфилд избежал серьезной травмы плеча

МРТ, сделанная в понедельник, показала, что квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд получил растяжение плечевого сустава низкой степени тяжести. Об этом сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт — источник отметил, что это «лучший диагноз, на который можно было надеяться».

Главный тренер Тодд Боулс сказал, что клуб ждал результатов МРТ, но предварительно оценивал травму как повреждение акромиально-ключичного сустава в левой (не бросковой) руке. Пока рано говорить, сможет ли Мейфилд сыграть в 13-м туре против «Аризоны».

Мейфилд получил травму в первой половине матча с «Лос-Анджелес Рэмс» и, вернувшись на одно владение, окончательно покинул поле после последнего розыгрыша второй четверти. Вторую половину он провел на бровке со фиксирующей повязкой. Заменивший его Тедди Бриджуотер сыграл две четверти, не набрав очков.

Статус Мейфилда важен для «Тампы» (6–5), которая проиграла три матча подряд и рискует потерять преимущество в борьбе за дивизион. Ближе к концу недели появится больше информации о сроках его восстановления.