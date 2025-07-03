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Новичка «Баффало» из первого раунда драфта обвинили в сексуальных домогательствах

Корнербек Максвелл Хейрстон, выбранный «Баффало Биллс» в первом раунде драфта-2024, стал ответчиком по гражданскому иску о сексуальном насилии. Об этом сообщает WKBW.

Согласно иску, инцидент произошел в 2021 году, когда Хейрстон учился в университете Кентукки. Истица утверждает, что игрок вступил с ней в сексуальный контакт без согласия в ее комнате в общежитии. На тот момент девушка обратилась в полицию, а позже перевелась в другой вуз. Уголовных обвинений против Хейрстона предъявлено не было.

Генеральный менеджер «Биллс» Брэндон Бин ранее заявлял, что клуб провел тщательную проверку перед драфтом: «Если бы в этом деле было хоть что-то, его не пригласили бы ни на съезд скаутов, ни на церемонию драфта. Мы говорили с людьми из Кентукки, с его товарищами по команде и тренерами — это отличный парень».

В 2023 году НФЛ изменила Политику личного поведения, расширив ее действие на возможные нарушения, совершенные до поступления игрока в лигу. Таким образом, лига может начать собственное расследование в отношении Хейрстона, несмотря на то, что инцидент произошел до его попадания в НФЛ.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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