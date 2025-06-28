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Корнербека «Сан-Франциско» Диоммодора Ленура арестовали в Лос-Анджелесе

Игрок «Сан-Франциско Фотинайнерс» Диоммодор Ленур был арестован в Лос-Анджелесе в четверг.

По сообщениям СМИ, полиция подошла к группе людей и заметила пистолет в припаркованной машине. Когда правоохранители попросили передать ключи, мужчина с ключами бросил их Ленуру, а тот отказался предоставить доступ к автомобилю.

Точная формулировка обвинений пока не уточняется. По информации TMZ, речь идет о сопротивлении сотруднику полиции.

Ленур был выбран «Фотинайнерс» в пятом раунде драфта-2021 из университета Орегона. В первый год он в основном выходил в спецбригадах, а последние три сезона был игроком стартового состава. В ноябре он продлил контракт на сумму $92 млн.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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