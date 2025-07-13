Роберт Крафт назвал обмен Билла Беличика лучшим решением на посту владельца «Пэтриотс»
Владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт заявил, что его лучшим решением за 30 лет управления клубом был обмен главного тренера Билла Беличика в 1999 году.
«Я отдал выбор в первом раунде за тренера, выигравшего чуть более 40% матчей... Думаю, приглашение Билла Беличика было большим риском, и меня тогда серьезно критиковали в бостонской прессе. Но он пробыл с нами 24 года, и мы неплохо справились», — сказал Крафт.
Ранее сообщалось, что слова Крафта могли повлиять на решение владельца «Атланта Фэлконс» Артура Бланка не приглашать Беличика после его ухода из «Пэтриотс».
Билл Беличик работал в «Нью-Ингленде» с 2000 по 2023 годы и выиграл шесть чемпионских титулов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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