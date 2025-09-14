«Нью-Ингленд» обменял ресивера Джейлинна Полка в «Нью-Орлеан»

«Нью-Ингленд Пэтриотс» договорились об обмене ресивера Джейлинна Полка в «Нью-Орлеан Сейнтс».

В обратную сторону отправится выбор в шестом раунде драфта-2027, а вместе с игроком «Нью-Ингленд» передаст и выбор седьмого раунда-2028.

Полк, выбранный во втором раунде драфта-2024, в дебютном сезоне провел 15 матчей, выйдя в стартовом составе семь раз. На его счету 12 приемов на 87 ярдов и два тачдауна.

В августе «Пэтриотс» поместили Полка в резерв для травмированных из-за повреждения плеча. В этом сезоне он не сыграет, но рассчитывает вернуться уже в составе «Сейнтс» в 2026 году.