НФЛ начала переговоры о проведении Супербоула-2029 в Лас-Вегасе
Национальная Футбольная Лига ведет переговоры о проведении Супербоула LXIII в Лас-Вегасе всего через пять лет после дебютного финала, прошедшего там в 2024 году.
Ближайшие три финала уже распределены между Санта-Кларой, Инглвудом и Атлантой.
С 2018 года НФЛ отказалась от открытого конкурса городов-кандидатов. Теперь лига напрямую выдвигает условия выбранному городу: если он соглашается, матч проводится там, если нет — право получает другой кандидат.
По данным источника, несмотря на трудности с туристическим потоком, у Лас-Вегаса мало причин отказаться от возможности вновь принять крупнейшее спортивное событие США.
