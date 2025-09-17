0

Джастин Филдс не сыграет против «Тампа-Бэй» в 3-м туре

Главный тренер «Нью-Йорк Джетс» Аарон Гленн подтвердил, что квотербек Джастин Филдс пропустит матч 3-го тура против «Тампа-Бэй Бакканирс».

Филдс получил сотрясение мозга в игре с «Баффало Биллс» и сможет вернуться на поле только после прохождения протокола. На данный момент его участие в матче 4-го тура против «Майами Долфинс» под вопросом.

Стартовым квотербеком в воскресенье будет Тарод Тейлор, который в матче с «Биллс» реализовал 7 из 11 передач на 56 ярдов с тачдауном. Последний раз в стартовом составе он выходил за «Нью-Йорк Джайентс» в 2023 году.

Незадрафтованный новичок Брейди Кук находится в тренировочном составе и, вероятно, будет заявлен в качестве дублера.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
