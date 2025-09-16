Квотербек «Миннесоты» Джей Джей Маккарти пропустит от двух до четырех недель из-за травмы голеностопа

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Джей Джей Маккарти, выбранный в первом раунде драфта-2024 под общим 10-м номером, заработал растяжение связок правого голеностопа и выбыл на 2–4 недели.

Главный тренер Кевин О’Коннелл отметил, что в ближайшем матче против «Цинциннати Бенгалс» в стартовом составе выйдет Карсон Венц, подписанный клубом 24 августа. Незадрафтованный новичок Макс Бросмер будет дублером.

Маккарти получил повреждение в третьей четверти матча с «Атлантой», когда после 16-ярдового выноса был остановлен лайнбекером Кейденом Эллисом. Он доиграл встречу, но на следующий день пожаловался на сильную боль. За два матча в стартовом составе квотербек отыграл 95 снэпов и выполнил 41 передачу, набрав 301 ярд при двух тачдаунах и трех перехватах.

Венц, сменивший шесть клубов за шесть последних сезонов, не проходил тренировочные сборы с командой, но на прошлой неделе уже работал с первым составом.