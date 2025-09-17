Тренер «Рэмс» Шон Маквей травмировал стопу во время матча с «Теннесси»
Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей сообщил, что порвал подошвенную фасцию во время победного матча с «Теннесси Тайтенс» (33:19).
По его словам, повреждение произошло во время одной из попыток взять тайм-аут.
«Со стопой все нормально. Я действительно порвал подошвенную фасцию. МРТ это подтвердило. Но хорошая новость в том, что я не играю, а просто нахожусь на бровке. Так что если увидите, что я хромаю, вот объяснение», — сказал Маквей.
В воскресенье «Рэмс» (2-0) сыграют с действующим чемпионом «Филадельфией» (2-0).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
