0

Центр «Далласа» Купер Биби выбыл на 6–8 недель

Центр «Даллас Каубойс» Купер Биби пропустит от шести до восьми недель из-за растяжения связок голеностопа.

Ожидается, что игрок окажется в резерве для травмированных, однако сможет вернуться по ходу сезона-2025.

В матче против «Джайентс» Биби провел на поле 73 из 89 снэпов нападения. Его заменил Брок Хоффман, который, вероятно, сохранит место в стартовом составе в его отсутствие.

В 3-м туре «Каубойс» сыграют на выезде против «Чикаго».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
