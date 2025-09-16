Центр «Далласа» Купер Биби выбыл на 6–8 недель
Центр «Даллас Каубойс» Купер Биби пропустит от шести до восьми недель из-за растяжения связок голеностопа.
Ожидается, что игрок окажется в резерве для травмированных, однако сможет вернуться по ходу сезона-2025.
В матче против «Джайентс» Биби провел на поле 73 из 89 снэпов нападения. Его заменил Брок Хоффман, который, вероятно, сохранит место в стартовом составе в его отсутствие.
В 3-м туре «Каубойс» сыграют на выезде против «Чикаго».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
