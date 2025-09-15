0

«Даллас» подписал эдж-рашера Джадейвиона Клауни

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс после победы над «Нью-Йорк Джайентс» (40:37 в овертайме) сообщил, что клуб заключил контракт с эдж-рашером Джадейвионом Клауни.

«Он добавит нам глубины. Это авторитетный игрок, он поможет нам», — сказал Джонс в интервью The Athletic.

В двух стартовых турах «Даллас» сделал лишь три сэка, тогда как обменянный в «Грин-Бэй» Майка Парсонс уже набрал полтора. В матче с «Джайентс» защита «Каубойс» позволила Расселлу Уилсону набрать 450 ярдов и три тачдауна, всего «Нью-Йорк» заработал 506 ярдов.

За карьеру, начавшуюся в «Хьюстон Тексанс» (первый номер драфта-2014), Клауни трижды попадал в Матч звезд и записал на свой счет 58 сэков. Также он выступал за «Сихокс», «Тайтенс», «Браунс», «Рейвенс» и «Пэнтерс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoНФЛ
logoДжадейвион Клауни
logoДаллас
logoДжерри Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
59сегодня, 06:20
«Даллас» обсуждал обмен Майки Парсонса с «Джетс» и нацеливался на Куиннена Уильямса
вчера, 15:20
Главные новости
Джо Бурроу может пропустить три месяца из-за травмы пальца ноги
1сегодня, 11:31
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
59сегодня, 06:20
«Атланта» отправила кикера Янгуэя Ку на скамейку запасных. В прошлом матче он не забил филд-гол на последних секундах
вчера, 16:26
«Даллас» обсуждал обмен Майки Парсонса с «Джетс» и нацеливался на Куиннена Уильямса
вчера, 15:20
«Кливленд» внес новичка Куиншона Джадкинса в заявку на матч против «Балтимора»
вчера, 14:24
«Нью-Ингленд» обменял ресивера Джейлинна Полка в «Нью-Орлеан»
вчера, 13:04
«Даллас» продлил контракт с Тайлером Смитом на 4 года и $96 млн
вчера, 12:22
Дублин планирует принимать студенческие матчи по американскому футболу до 2037 года
13 сентября, 17:42
«Канзас-Сити» — андердог перед домашним матчем с «Иглс». Это всего второй такой случай при Патрике Махоумсе
113 сентября, 15:29
YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн
13 сентября, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01