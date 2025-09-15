«Канзас-Сити» впервые при Махоумсе в стартовом составе начал сезон с двух поражений

«Канзас-Сити Чифс» уступили «Филадельфии Иглс» (17:20) и впервые при Патрике Махоумсе стартовали с результата 0–2.

В начале четвертой четверти квотербек «Чифс» бросил перехват при попытке сделать передачу на Трэвиса Келси — мяч от рук тайт-энда срикошетил и оказался в руках сейфти-новичка «Иглс» Эндрю Мукубы, который вернул мяч на 41 ярд. Нападение «Филадельфии» в том драйве увеличило преимущество в счете до двух владений.

Оставшиеся три минуты «Канзас-Сити» провел в роли догоняющего и так и не смог вернуть себе владение. Решающий тачдаун «Филадельфия» оформила с помощью нескольких туш-пушей. Главный тренер Энди Рид отметил, что изучит повторы на предмет возможных нарушений при этих розыгрышах, но признал: «Я беру на себя полную ответственность за этот результат».

Ди-тэкл «Чифс» Крис Джонс также заявил, что команда не может оправдываться судейскими решениями: «Мы думаем, что игроки «Иглс» срывались раньше ввода мяча в игру, но если арбитры этого не увидели, значит нужно играть дальше».

В последний раз «Чифс» начинали сезон с двух поражений в 2014 году. Тогда команда завершила год с результатом 9–7 и осталась без плей-офф.