1

«Канзас-Сити» впервые при Махоумсе в стартовом составе начал сезон с двух поражений

«Канзас-Сити Чифс» уступили «Филадельфии Иглс» (17:20) и впервые при Патрике Махоумсе стартовали с результата 0–2.

В начале четвертой четверти квотербек «Чифс» бросил перехват при попытке сделать передачу на Трэвиса Келси — мяч от рук тайт-энда срикошетил и оказался в руках сейфти-новичка «Иглс» Эндрю Мукубы, который вернул мяч на 41 ярд. Нападение «Филадельфии» в том драйве увеличило преимущество в счете до двух владений.

Оставшиеся три минуты «Канзас-Сити» провел в роли догоняющего и так и не смог вернуть себе владение. Решающий тачдаун «Филадельфия» оформила с помощью нескольких туш-пушей. Главный тренер Энди Рид отметил, что изучит повторы на предмет возможных нарушений при этих розыгрышах, но признал: «Я беру на себя полную ответственность за этот результат».

Ди-тэкл «Чифс» Крис Джонс также заявил, что команда не может оправдываться судейскими решениями: «Мы думаем, что игроки «Иглс» срывались раньше ввода мяча в игру, но если арбитры этого не увидели, значит нужно играть дальше».

В последний раз «Чифс» начинали сезон с двух поражений в 2014 году. Тогда команда завершила год с результатом 9–7 и осталась без плей-офф.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoФиладельфия
logoКанзас-Сити
logoНФЛ
logoПатрик Махоумс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
67сегодня, 06:20
«Канзас-Сити» — андердог перед домашним матчем с «Иглс». Это всего второй такой случай при Патрике Махоумсе
113 сентября, 15:29
Главные новости
Шедур Сандерс просил «Балтимор» не выбирать его на драфте (ESPN)
1сегодня, 16:57
Аарон Роджерс сравнялся с Бреттом Фарвом по числу пасовых тачдаунов за карьеру
сегодня, 14:50
«Даллас» подписал эдж-рашера Джадейвиона Клауни
сегодня, 12:38
Джо Бурроу может пропустить три месяца из-за травмы пальца ноги
1сегодня, 11:31
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
67сегодня, 06:20
«Атланта» отправила кикера Янгуэя Ку на скамейку запасных. В прошлом матче он не забил филд-гол на последних секундах
вчера, 16:26
«Даллас» обсуждал обмен Майки Парсонса с «Джетс» и нацеливался на Куиннена Уильямса
вчера, 15:20
«Кливленд» внес новичка Куиншона Джадкинса в заявку на матч против «Балтимора»
вчера, 14:24
«Нью-Ингленд» обменял ресивера Джейлинна Полка в «Нью-Орлеан»
вчера, 13:04
«Даллас» продлил контракт с Тайлером Смитом на 4 года и $96 млн
вчера, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01