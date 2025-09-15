Аарон Роджерс сравнялся с Бреттом Фарвом по числу пасовых тачдаунов за карьеру
Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс в матче против «Сиэтл Сихокс» (17:31) вышел на четвертое место в истории НФЛ по количеству пасовых тачдаунов, сравнявшись с бывшим одноклубником Бреттом Фарвом. На счету обоих теперь по 508.
Юбилейный тачдаун Роджерс сделал во второй четверти, отдав пас на три ярда Ди Кею Меткафу. Всего в игре он набрал 203 ярда (18 из 33) и допустил два перехвата.
И Роджерс, и Фарв оформили свой 508-й тачдаун уже после ухода из «Грин-Бэй Пэкерс». Фарв сделал это в составе «Миннесота Вайкингс» в 2010 году, а Роджерс набрал 500-й тачдаун в 18-м туре прошлого сезона за «Нью-Йорк Джетс».
Впереди Роджерса находятся Пейтон Мэннинг (539), Дрю Бриз (571) и Том Брэди (649).
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
