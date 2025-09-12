«Майами» провел собрание игроков после разгромного поражения от «Индианаполиса»

«Майами Долфинс» неудачно стартовали в сезоне, крупно проиграв «Индианаполис Колтс» (8:33) в первом туре. Главный тренер Майк Макдэниел признал, что «хуже сыграть было невозможно».

После матча в команде прошло собрание без тренеров. Лайнбекер Джордан Брукс, один из шести капитанов «Майами» в сезоне-2025, рассказал о его сути:

«Просто оставаться сосредоточенными. Поражение в первом туре в такой форме может выбить из колеи. Вокруг сразу много шума — СМИ, болельщики, даже семья. Главное — не дать этому расколоть команду. Важно сохранить веру: без нее ничего не получится. Нужно держаться вместе и выходить на следующую неделю с новыми силами», — сказал Брукс в интервью Miami Herald.

Во втором туре «Майами» дома примет «Нью-Ингленд Пэтриотс».