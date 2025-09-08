Стэффорд стал десятым квотербеком в истории НФЛ, набравшим 60 тысяч пасовых ярдов за карьеру

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд преодолел отметку в 60 000 пасовых ярдов за карьеру в победном матче против «Хьюстон Тексанс» (14:9).

Юбилейная передача — на 6 ярдов ресиверу Пука Накуа — состоялась в четвертой четверти. В матче против «Тексанс» квотербек набрал 245 пасовых ярдов.

Он стал 10-м игроком в истории, кому покорился этот рубеж. Согласно NFL Research, Стэффорд повторил достижение Мэтта Райана, достигнув этой отметки в своем 223-м матче. Быстрее это сделал только Дрю Бриз (215 матчей).

Стэффорд проводит 17-й сезон в НФЛ.