Индамукон Су объявил о завершении карьеры

Двукратный участник Супербоула, бывший ди-тэкл НФЛ Индамукон Су официально завершил карьеру. Об этом он сообщил в социальных сетях в годовщину смерти своего отца.

«Это день, когда я попрощался с отцом — человеком, который меня вырастил, формировал, бросал мне вызовы и верил в меня раньше, чем я сам в себя поверил. Он не просто был отцом. Он был моим кумиром, наставником и опорой. Он всегда напоминал мне, что я представляю не только себя, но и свою семью, свою фамилию. Перед смертью он сказал мне: „Пора отпустить футбол. Ты сделал все, что хотел. Теперь пора открыть новую главу“», — написал Су.

Су не играл с февраля 2023 года, когда в составе «Филадельфия Иглс» вышел в Супербоул LVII. Он завершает карьеру с уникальным достижением: он играл в Супербоулах за три разных клуба — «Лос-Анджелес Рэмс», «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Иглс».

На драфте–2010 он был выбран «Детройт Лайонс» под вторым общим номером и стал лучшим новичком защиты, а также попал в символическую сборную сезона уже в дебютном году. Позже он дважды попадал в этот список еще в составе «Лайонс». В 2015 году он подписал контракт с «Майами Долфинс», став на тот момент самым высокооплачиваемым защитником в истории НФЛ. Также выступал за «Рэмс» и «Бакканирс», с которыми стал чемпионом.