«Сиэтл» расстался с тайт-эндом Ноа Фэнтом

«Сиэтл Сихокс» объявили об отчислении тайт-энда Ноа Фэнта. Игроку предстояло получить $8,5 млн в виде негарантированной зарплаты, а увольнение сэкономит клубу $8,9 млн в рамках потолка зарплат.

27-летний Фэнт провел три сезона в составе «Сихокс», перейдя в клуб в рамках обмена Расселла Уилсона в «Денвер Бронкос» в 2022 году. За это время он сыграл 48 матчей (42 в старте), сделал 130 приемов на 1400 ярдов и занес 5 тачдаунов.

Фэнт был выбран «Бронкос» в первом раунде драфта–2019. За три года в Денвере он набрал 170 приемов, 1905 ярдов и 10 тачдаунов.

После его ухода больше игрового времени получат второгодка Эй Джей Барнер, новичок Элайджа Арройо и ветеран Эрик Соберт, подписанный в межсезонье. Также в составе находятся два незадрафтованных новичка — Маршалл Лэнг и Ник Каллеруп.