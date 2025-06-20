0

Том Брэди был против перехода квотербека Сэма Дарнолда в «Лас-Вегас» (The Athletic)

По данным The Athletic, совладелец «Лас-Вегас Рейдерс» и семикратный победитель Супербоула Том Брэди выступил против идеи подписания квотербека Сэма Дарнолда в это межсезонье.

«Хотя многие ожидали, что „Рейдерс“ попробуют подписать Дарнолда, совладелец клуба Том Брэди не одобрил такой подход», — написал журналист Адам Силвер со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями в клубе.

В это межсезонье «Рейдерс» обменяли квотербека Джино Смита из «Сиэтл Сихокс».

Дарнолд в итоге подписал с «Сихокс» трехлетний контракт на $100,5 млн после сезона, в котором набрал 4319 ярдов и 35 тачдаунов, а его «Вайкингс» завершили регулярку с результатом 14–3.

В прошлом сезоне «Рейдерс» пробовали в стартовом составе трех разных квотербеков — Гарднера Миншью, Эйдена О’Коннелла и Дезмонда Риддера. Команда завершила сезон с результатом 4–13, а главный тренер Антонио Пирс был отправлен в отставку.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Sports Illustrated
logoНФЛ
Сэм Дарнолд
logoСиэтл
logoЛас-Вегас
logoТом Брэди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джино Смит — о совладельце «Рейдерс» Томе Брэди: «Хочу учиться у лучшего квотербека всех времен»
9 апреля, 15:16
«Сиэтл» подписал Сэма Дарнолда на три года и $110,5 млн
211 марта, 08:12
Главные новости
Си Джей Мозли объявил о завершении карьеры
сегодня, 10:09
Чирлидерши «Далласа» получат повышение зарплаты на 400%
2вчера, 17:53
«Хьюстон» подпишет защитника, не игравшего в НФЛ три года
вчера, 15:50
Шедур Сандерс оштрафован за превышение скорости. Он ехал 163 км/ч при разрешенных 97 км/ч
вчера, 13:48
Трейси Портер и Бретт Макси будут включены в Зал славы «Нью-Орлеана»
вчера, 11:46
«Балтимор» подписал контракт с корнербеком Джаиром Александром
вчера, 09:43
ЮФЛ. Финал. «Мичиган» сыграл с «Вашингтоном»
15 июня, 06:27
Майка Парсонс: «Промедление с продлением контракта обойдется «Далласу» дороже»
14 июня, 18:49
Брайс Перкинс признан MVP сезона-2025 в ЮФЛ
14 июня, 17:17
Чемпионат России. 3-я неделя. «Драконы» уступили «Северному Легиону» в одно владение и другие результаты
14 июня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40