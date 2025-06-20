Том Брэди был против перехода квотербека Сэма Дарнолда в «Лас-Вегас» (The Athletic)

По данным The Athletic, совладелец «Лас-Вегас Рейдерс» и семикратный победитель Супербоула Том Брэди выступил против идеи подписания квотербека Сэма Дарнолда в это межсезонье.

«Хотя многие ожидали, что „Рейдерс“ попробуют подписать Дарнолда, совладелец клуба Том Брэди не одобрил такой подход», — написал журналист Адам Силвер со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями в клубе.

В это межсезонье «Рейдерс» обменяли квотербека Джино Смита из «Сиэтл Сихокс».

Дарнолд в итоге подписал с «Сихокс» трехлетний контракт на $100,5 млн после сезона, в котором набрал 4319 ярдов и 35 тачдаунов, а его «Вайкингс» завершили регулярку с результатом 14–3.

В прошлом сезоне «Рейдерс» пробовали в стартовом составе трех разных квотербеков — Гарднера Миншью, Эйдена О’Коннелла и Дезмонда Риддера. Команда завершила сезон с результатом 4–13, а главный тренер Антонио Пирс был отправлен в отставку.