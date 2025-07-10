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Самый высокооплачиваемый тэкл НФЛ Тристан Уирфс пропустит старт сезона после операции на колене

Левый тэкл «Тампа-Бэй Бакканирс» Тристан Уирфс не сыграет в первых матчах регулярного чемпионата из-за артроскопической операции на правом колене.

Ранее главный тренер команды Тодд Боулс заявлял, что Уирфс будет готов к тренировочному лагерю, несмотря на пропуск мини-сборов. Однако в ходе процедуры врачи обнаружили дополнительные повреждения, которые увеличат срок восстановления.

Ожидается, что Уирфс не сможет вернуться на поле до пятого тура, когда «Бакс» сыграют с «Сиэтл Сихокс». До начала регулярного сезона клуб еще может перевести игрока в основной состав и просто держать его вне заявки на матчи.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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