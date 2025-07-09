Дак Прескотт: «Готов к началу тренировочных сборов на все сто»
Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт заявил, что полностью восстановился после травмы и будет участвовать во всех упражнениях на тренировочном сборе, который начнется 20 июля в Окснарде.
«Я настолько здоров, насколько это возможно. Я полностью готов к сборам. Думаю, скоро получу окончательное одобрение от врача, но уже сейчас чувствую себя отлично», — сказал Прескотт.
В межсезонной программе Прескотт участвовал во всех упражнениях на поле после того, как пропустил последние девять матчей прошлого сезона из-за отрыва сухожилия задней поверхности бедра, потребовавшего операции.
Несколько недель назад Прескотт провел традиционный выезд со своими принимающими на озере Окони в Джорджии.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости