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Майка Парсонс: «Промедление с продлением контракта обойдется «Далласу» дороже»

Эдж-рашер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс выразил недоумение по поводу затягивания переговоров о продлении контракта. Игрок получил право подписать новое соглашение после сезона-2023, но до сих пор остается без него.

Четырехкратный участник Матча звезд заявил, что намерен стать самым высокооплачиваемым игроком лиги, не играющим на позиции квотербека. С учетом того, что аналогичных контрактов ожидают и другие эдж-рашеры, включая Ти Джея Уотта и Трея Хендриксона, Парсонс считает, что промедление может дорого обойтись «Каубойс».

«Это обойдется им дороже», — сказал Парсонс в интервью All City DLLS.

По словам игрока, в марте у него и владельца клуба Джерри Джонса была устная договоренность, но до агента Парсонса, Дэвида Мулугеты, никто так и не дозвонился для завершения сделки.

Парсонс отметил, что видел условия, которые Уотт запрашивает у «Питтсбург Стилерс», и они превышают те суммы, которые обсуждались с Джонсом. В связи с этим он ожидает, что и его контракт в итоге будет дороже первоначального плана.

Самый высокооплачиваемый не-квотербек лиги на данный момент — ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз с окладом $40,3 млн в год.

Парсонс выразил надежду на подписание контракта до открытия тренировочных сборов 21 июля. В противном случае он приедет, но тренироваться не будет.

Сейчас у игрока остался последний год по контракту новичка и он должен заработать $24 млн по опции пятого сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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