Чирлидерши «Далласа» получат повышение зарплаты на 400%

Чирлидерши «Даллас Каубойс» добились увеличения оплаты на 400%. Об этом сообщила участница коллектива в ходе второго сезона сериала Netflix «America’s Sweethearts: Dallas Cowboy Cheerleaders».

«Наш голос был услышан, и руководство решило повысить оплату. В итоге мы получили прибавку на 400 процентов — это меняет жизнь», — сказала чирлидерша Меган Макэлейни.

В 2019 году клуб урегулировал судебный иск с одной из бывших участниц, после чего ставка за матч была увеличена с $200 до $400.

Девять лет назад «Каубойс» согласились выплатить $2,4 млн четырем чирлидершам, обвинившим бывшего PR-директора клуба Рича Далримпла в тайной съемке в раздевалке. Он отрицал обвинения, но вскоре ушел в отставку, а история стала достоянием общественности в материале ESPN в 2022 году.

По версии Forbes, «Каубойс» — самый дорогой спортивный клуб в мире. По состоянию на конец прошлого года его стоимость оценивалась в $10,1 млрд.