0

Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков «Иглс», но это лучшие фанаты среди соперников»

Лайнбекер «Лос-Анджелес Рэмс» Джаред Верс в январе перед матчем плей-офф против «Иглс» признался, что ненавидит болельщиков клуба из Филадельфии. Однако в недавнем интервью YouTube-каналу Whistle он добавил, что именно их считает лучшими среди всех фанатов соперников.

«Наверное, „Иглс“. Придется отдать им должное. Мне нравится, когда болеют агрессивно, громко и горой стоят за свою команду», — сказал Верс.

По его словам, перед болельщиками «Филадельфии» играть было сложнее всего.

«Матч против „Иглс“ — это как противостояние с соперником из студенческого футбола. Ты не знаешь, что они скажут, но они точно постараются задеть. Не то чтобы они переходят черту, но хочется спросить: „Ты вообще с кем разговариваешь?“» — отметил игрок.

Следующий выезд «Рэмс» в Филадельфию запланирован на третью неделю сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoФиладельфия
logoДжаред Верс
logoНФЛ
logoЛос-Анджелес Рэмс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Рэмзи хочет перейти в клуб с Западного побережья
21 июня, 09:37
Давантей Адамс: «В «Рэмс» я словно заново ожил. Это именно то, что мне было нужно»
12 июня, 15:48
Главные новости
Чемпионат России. 4-я неделя. «Грифоны» обыграли брянский «Спартак», сборная Татарстана уступила «Спартанцам» и другие результаты
вчера, 16:34
Джош Аллен: «MVP — это честь, но я не выиграл Супербоул, а это единственная цель»
25 июня, 20:36
Игрок «Джексонвилла» Луис Рис-Заммит может вернуться в регби через 1–2 года
525 июня, 20:03
Аарон Роджерс: «Почти уверен, что это мой последний сезон»
25 июня, 19:35
Чуба Хаббард хочет сыграть за сборную Канады на олимпийском турнире по флаг-футболу
23 июня, 20:51
Тайрик Хилл: «Джейлен Рэмзи нужен в «Долфинс». Я постараюсь его удержать»
23 июня, 19:49
Том Брэди выиграл спортивный турнир на фестивале Fanatics и заработал $1 млн
23 июня, 18:43
Трэвис Хантер подписал контракт новичка с «Джексонвиллем». Он получит $30,6 млн еще до выхода на поле
23 июня, 17:39
Квотербек-новичок «Питтсбурга» Уилл Хауэрд: «Любой совет от Роджерса — на вес золота»
21 июня, 18:04
Джордж Киттл о возвращении Роберта Сале: «Грядет насилие»
21 июня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01