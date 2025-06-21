Джейлен Рэмзи хочет перейти в клуб с Западного побережья
Корнербек Джейлен Рэмзи заинтересован в переезде на Западное побережье. Об этом сообщил инсайдер ESPN Адам Шефтер.
«Он хотел бы перебраться на Западное побережье, в Лос-Анджелес — к „Рэмс“, „Чарджерс“ или в другой клуб в этом районе», — сказал Шефтер.
По информации ESPN, «Майами Долфинс» пытаются обменять Рэмзи с начала апреля.
Шефтер отметил, что обмен может быть оформлен до начала тренировочных сборов, которые стартуют примерно через месяц.
В 2025 году Рэмзи должен получить гарантированные $24,2 млн. Возможно, «Долфинс» придется покрыть часть этой суммы, чтобы сделка состоялась.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости