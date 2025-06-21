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Джейлен Рэмзи хочет перейти в клуб с Западного побережья

Корнербек Джейлен Рэмзи заинтересован в переезде на Западное побережье. Об этом сообщил инсайдер ESPN Адам Шефтер.

«Он хотел бы перебраться на Западное побережье, в Лос-Анджелес — к „Рэмс“, „Чарджерс“ или в другой клуб в этом районе», — сказал Шефтер.

По информации ESPN, «Майами Долфинс» пытаются обменять Рэмзи с начала апреля.

Шефтер отметил, что обмен может быть оформлен до начала тренировочных сборов, которые стартуют примерно через месяц.

В 2025 году Рэмзи должен получить гарантированные $24,2 млн. Возможно, «Долфинс» придется покрыть часть этой суммы, чтобы сделка состоялась.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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