Давантей Адамс: «В «Рэмс» я словно заново ожил. Это именно то, что мне было нужно»

Ресивер Давантей Адамс рассказал об ощущениях после перехода в «Лос-Анджелес Рэмс».

«Это именно то, что мне было нужно — почувствовать прилив сил и искренне получать удовольствие от времени, проведенного с ребятами, познакомиться с ними, настроиться на одну волну с Мэттью [Стэффордом] и просто встроиться в команду. Такое ощущение, будто я уже пару лет в этом клубе, настолько открыто меня приняли», — сказал Адамс в интервью официальному сайту команды.

32-летний Адамс перешел в «Рэмс» после непродолжительного периода в «Нью-Йорк Джетс» и двух сезонов в «Лас-Вегас Рейдерс». Главный тренер Шон Маквей лично убедил игрока присоединиться к команде, чтобы усилить корпус ресиверов во главе с Пукой Накуа.

«Мне просто нужно было попасть в такое место — по настроению, по энергетике. И все в хорошем расположении духа. На базе клуба нет этого гнетущего состояния, а в последние годы мне это приходилось наблюдать довольно часто. Разница ощущается сразу.

Здесь все только о футболе. Никакой ерунды. Отличный квотербек, молодая команда с потенциалом, которая в прошлом году была близка к борьбе за титул. Видно, насколько они голодны до побед. Все это только подтверждает, что я оказался в правильном месте», — отметил Адамс.