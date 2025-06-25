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Аарон Роджерс: «Почти уверен, что это мой последний сезон»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс заявил, что сезон-2025 станет для него последним в НФЛ.

«Да, я почти уверен, что это все. Поэтому мы и заключили контракт на один год. „Стилерс“ не пришлось добавлять фиктивные годы. Это история о том, чтобы завершить карьеру с любовью, радостью и в гармонии.

Я играю 20 долбаных лет. Это было долгое путешествие, и я получал удовольствие. Где еще заканчивать карьеру, как не в одной из фундаментальных команд НФЛ? У Майка Томлина, с отличным тренерским штабом, классными парнями и в городе, который ждет побед», — сказал Роджерс в шоу Пэта Макафи.

41-летний Роджерс подписал однолетнее соглашение с «Питтсбургом» в начале июня.

В прощальном сезоне он сыграет против «Нью-Йорк Джетс», «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Цинциннати Бенгалс», «Лос-Анджелес Чарджерс», «Чикаго Беарс», «Балтимор Рейвенс», «Детройт Лайонс» и «Кливленд Браунс» — эти команды «Стилерс» встретят на выезде. Кроме того, «Питтсбург» примет «Грин-Бэй Пэкерс» в прайм-тайм в восьмом туре — в этом клубе Роджерс провел большую часть карьеры.

В августе, в рамках предсезонных матчей, «Стилерс» также сыграют на выезде против «Джексонвилл Джегуарс» и «Каролина Пэнтерс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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