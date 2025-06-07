Роджерс станет самым возрастным игроком в истории «Питтсбурга»

Когда Аарон Роджерс впервые выйдет на поле в составе «Питтсбург Стилерс» в регулярном сезоне–2025, он сразу установит клубный рекорд: в 41 год он станет самым возрастным игроком в истории «Стилерс».

Команда существует с 1933 года, но за 92 сезона у нее не было ни одного игрока, которому исполнилось бы 40 лет на момент выхода на поле.

До сих пор рекорд принадлежал Бену Ротлисбергеру, сыгравшему последний матч за «Стилерс» в январе 2022 года, за два месяца до своего 40-летия.

В 2025 году Роджерс станет не только самым возрастным игроком «Стилерс», но и самым возрастным действующим игроком всей НФЛ.