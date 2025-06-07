0

Роджерс станет самым возрастным игроком в истории «Питтсбурга»

Когда Аарон Роджерс впервые выйдет на поле в составе «Питтсбург Стилерс» в регулярном сезоне–2025, он сразу установит клубный рекорд: в 41 год он станет самым возрастным игроком в истории «Стилерс».

Команда существует с 1933 года, но за 92 сезона у нее не было ни одного игрока, которому исполнилось бы 40 лет на момент выхода на поле.

До сих пор рекорд принадлежал Бену Ротлисбергеру, сыгравшему последний матч за «Стилерс» в январе 2022 года, за два месяца до своего 40-летия.

В 2025 году Роджерс станет не только самым возрастным игроком «Стилерс», но и самым возрастным действующим игроком всей НФЛ.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoАарон Роджерс
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аарон Роджерс подпишет контракт с «Питтсбургом» на один год
6 июня, 11:33
«Питтсбург» рассматривает вариант с подписанием Кирка Казинса на случай отказа Аарона Роджерса
27 мая, 20:50
Главные новости
ЮФЛ. 1/2 финала. «Бирмингем» сыграл с «Мичиганом», «Сент-Луис» встретился с «Вашингтоном»
сегодня, 06:07
Брэди включил Джордана, Фелпса, Брайанта и Вудса в свой список лучших спортсменов
1вчера, 08:20
Расселл Уилсон: «Выбор Джексона Дарта на драфте ничего для меня не меняет»
7 июня, 08:05
Сенат Миссури одобрил план по сохранению «Чифс» на стадионе «Эрроухед»
6 июня, 12:39
Аарон Роджерс подпишет контракт с «Питтсбургом» на один год
6 июня, 11:33
Терри Маклорин недоволен переговорами по контракту с «Вашингтоном» и пропускает тренировки
6 июня, 10:32
Квотербек «Индианаполиса» Энтони Ричардсон пропустит мини-сборы из-за травмы плеча
6 июня, 08:27
«Рейвенс» продлили контракт с Рашодом Бейтменом на три года
6 июня, 06:09
Координатор защиты «Кливленда»: «У Майлса Гарретта будет лучший сезон в карьере»
5 июня, 12:04
«Чарджерс» продлили контракт с Бадом Дюпри на один год
5 июня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40