Роджерс станет самым возрастным игроком в истории «Питтсбурга»
Когда Аарон Роджерс впервые выйдет на поле в составе «Питтсбург Стилерс» в регулярном сезоне–2025, он сразу установит клубный рекорд: в 41 год он станет самым возрастным игроком в истории «Стилерс».
Команда существует с 1933 года, но за 92 сезона у нее не было ни одного игрока, которому исполнилось бы 40 лет на момент выхода на поле.
До сих пор рекорд принадлежал Бену Ротлисбергеру, сыгравшему последний матч за «Стилерс» в январе 2022 года, за два месяца до своего 40-летия.
В 2025 году Роджерс станет не только самым возрастным игроком «Стилерс», но и самым возрастным действующим игроком всей НФЛ.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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