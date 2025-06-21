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Квотербек-новичок «Питтсбурга» Уилл Хауэрд: «Любой совет от Роджерса — на вес золота»

Новичок «Питтсбург Стилерс» Уилл Хауэрд рассказал о первом опыте взаимодействия с квотербеком Аароном Роджерсом на трехдневных мини-сборах команды.

«Он с самого начала очень круто ко мне отнесся. Пока мы провели вместе всего три дня, но у меня отличное впечатление — и о нем, и о всей группе квотербеков. Кажется, мы быстро нашли общий язык, хорошо сработались. Аарон сказал: „Насколько тебе это нужно, настолько я тебе помогу“. Он уже дал мне кучу мелких советов — и в зале, и на поле, и по технике дропбэка. Конечно, я не могу механически повторить то, что делает он — это уникально. Но все, что я могу от него перенять, бесценно», — сказал Хауэрд в интервью Pittsburgh Post-Gazette.

Уилл Хауэрд был выбран в шестом раунде драфта из университета Огайо Стейт.

Четырехкратный MVP НФЛ Аарон Роджерс подписал в межсезонье с «Питтсбургом» однолетний контракт на $13,7 млн.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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