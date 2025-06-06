Аарон Роджерс подпишет контракт с «Питтсбургом» на один год

Четырехкратный MVP НФЛ Аарон Роджерс продолжит карьеру в «Питтсбург Стилерс».

Роджерс прилетит в пятницу, чтобы подписать однолетний контракт со «Стилерс» перед началом мини-сборов на следующей неделе. Клуб подтвердил достижение договоренности, контракт вступит в силу после прохождения медосмотра.

41-летний квотербек должен выйти на поле уже во вторник, когда стартуют тренировки.

«Питтсбург» не стал активно укреплять позицию разыгрывающего на драфте, выбрав Уилла Хауэрда лишь под 185-м номером. В составе оставались также Мейсон Рудолф и Скайлер Томпсон.

Прошлый сезон для Роджерса в «Нью-Йорк Джетс» получился провальным: команда завершила чемпионат с результатом 5–12, а главный тренер Роберт Сале и генеральный менеджер Джо Даглас были уволены по ходу сезона. Несмотря на травму ахилла и снижение точности, Роджерс завершил год с 3897 ярдами, 28 тачдаунами и 11 перехватами (63% комплитов). В последних 10 матчах он набрал 2234 ярда, 18 тачдаунов и лишь 4 перехвата.