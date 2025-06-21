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«Нью-Орлеан» подписал троих игроков из ЮФЛ

«Нью-Орлеан Сейнтс» заключили однолетние контракты с тайт-эндом Сетом Грином, корнербеком Джейденом Прайсом и тэклом нападения Барри Уэсли.

27-летний Грин последние два сезона выступал за «Арлингтон Ренегейдс» в ЮФЛ. В 2025 году он принял 13 передач на 150 ярдов с тачдауном. В колледже он играл за «Миннесоту» с 2017 по 2020 год, а затем перешел в «Хьюстон». В последнем сезоне на студенческом уровне сделал 13 приемов на 157 ярдов и 3 тачдауна. На драфте не был выбран и в 2022 году оказался в тренировочном составе «Каубойс», с которыми провел предсезонку 2023 года.

Прайс, выпускник университета Северной Дакоты, подписал контракт с «Фэлконс» после драфта-2024, но не попал в основной состав. Весной он был одноклубником Грина в «Ренегейдс», где отметился 27 захватами, 0,5 сэка, 194 ярдами с возвратов панта и 337 — с возвратов начальных ударов. Осенью провел один матч за «Гамильтон Тайгер-Кэтс» в Канадской футбольной лиге.

Уэсли в 2023 году выступал за «Сиэтл Си Дрэгонс» в XFL, а после завершения сезона оказался в тренировочном составе «Фэлконс». В 2025 году он присоединился к «Бирмингем Стэллионс» в ЮФЛ, где сыграл 11 матчей (9 в старте) на позициях тэкла и гарда. Был номинирован на звание «Спортсмен года» в лиге.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Бирмингем Стеллионс
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