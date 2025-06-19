Трейси Портер и Бретт Макси будут включены в Зал славы «Нью-Орлеана»

«Нью-Орлеан Сейнтс» объявили, что корнербек Трейси Портер и сейфти Бретт Макси войдут в клубный Зал славы.

Портер запомнился одним из ключевых эпизодов в истории клуба: на последних минутах Супербоула XLIV он перехватил пас Пейтона Мэннинга и вернул мяч на 74 ярда в зачетную зону, обеспечив победу «Сейнтс» над «Индианаполис Колтс».

Портер был выбран во втором раунде драфта-2008 и провел четыре сезона в «Сейнтс», набрав 195 захватов, 7 перехватов, 4 спровоцированных фамбла, 1 сэк и 3 подбора фамблов в 43 матчах регулярного сезона.

Макси, не выбранный на драфте 1985 года, провел в «Сейнтс» девять сезонов. За это время он сделал 438 захватов, 15 перехватов, 3 тачдауна после перехвата, 3 сэка и 5 подборов фамблов.