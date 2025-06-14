«Нью-Орлеан» подписал раннинбека Кэма Эйкерса

«Нью-Орлеан Сейнтс» заключили контракт со свободным агентом Кэмом Эйкерсом.

Эйкерс проходил просмотр в составе команды на этой неделе во время мини-сборов. Теперь он присоединится к группе раннинбеков, в которую также входят Элвин Камара, Кендре Миллер, Девин Нил и Клайд Эдвардс-Хилейр.

25-летний Эйкерс провел прошлый сезон в «Хьюстон Тексанс» и «Миннесота Вайкингс». В сумме он набрал 444 ярда и два тачдауна на выносе (104 попытки), а также сделал 14 приемов на 68 ярдов и три тачдауна.

Эйкерс был выбран «Лос-Анджелес Рэмс» во втором раунде драфта-2020 и выступал за клуб до обмена в «Миннесоту» по ходу сезона-2023. Летом прошлого года он подписал контракт с «Хьюстоном», а 15 октября был обменян в «Вайкингс».

За карьеру Эйкерс набрал 2 025 ярдов и 13 тачдаунов на выносе за 502 попытки, а также 388 ярдов и 4 тачдауна за 52 приёма.