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«Лас-Вегас» подписал лайнбекера Джермейна Прэтта

Лайнбекер Джермейн Прэтт согласовал условия однолетнего контракта с «Лас-Вегас Рейдерс». По информации NFL Media, сумма сделки составит $4,3 млн, из которых $0,5 млн — бонусы за игровое время.

Ранее Прэтт должен был заработать $5,2 млн в последний год соглашения с «Цинциннати Бенгалс», но на этой неделе клуб отчислил игрока, сэкономив $5,9 млн в платежной ведомости.

29-летний Прэтт запросил обмен в феврале после увольнения координатора защиты Лу Анарумо. Теперь он пополнит группу лайнбекеров «Рейдерс», где уже есть Девин Уайт и Илэндон Робертс.

В прошлом сезоне Прэтт провел все 17 матчей в стартовом составе и установил личный рекорд — 143 захвата. Также на его счету две перехваченные передачи, два спровоцированных фамбла и два подбора.

Прэтт был выбран «Бенгалс» в третьем раунде драфта-2019. За пять сезонов он набрал 616 захватов, 7 перехватов, 23 сбитых передачи, 7 спровоцированных фамблов и 3,5 сэка.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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