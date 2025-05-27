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«Питтсбург» рассматривает вариант с подписанием Кирка Казинса на случай отказа Аарона Роджерса

По данным ESPN, в случае срыва сделки с квотербеком Аароном Роджерсом «Питтсбург Стилерс» могут переключиться на Кирка Казинса, которого готовы обменять «Атланта Фэлконс».

Журналист Джереми Фаулер сообщил в эфире SportsCenter, что Казинс «по крайней мере находится в поле зрения» «Стилерс». В межсезонье клуб уже рассматривал возможность его приобретения, особенно после того как Казинс потерял место в старте «Атланты» в концовке прошлого сезона — его сменил новичок Майкл Пеникс.

Ранее сообщалось, что «Фэлконс» вели переговоры с несколькими командами, но требовали, чтобы покупатель взял на себя как минимум $20 млн из оставшихся $37,5 млн гарантированной части контракта Казинса. Однако, по информации источников Bleacher Report, условия стали более гибкими.

«Если бы кто-то согласился покрыть хотя бы $7–8 млн, сделка уже давно была бы оформлена», — отметил Фаулер.

Казинсу 36 лет, он четыре раза участвовал в Матче звезд, провел в стартовом составе 163 матча регулярки и четыре встречи в плей-офф.

В настоящий момент в состав квотербеков «Питтсбурга» входят Мейсон Рудолф, Скайлер Томпсон и новичок Уилл Хауэрд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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